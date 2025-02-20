В пригороде Тель-Авива взорвались три автобуса

В конце января в Испании произошел взрыв на заводе компании Rheinmetall. Инцидент произошел в городе Мурсия на юго-востоке страны. Ранения получили шесть сотрудников предприятия, один из них находился в тяжелом состоянии. Продукция завода экспортируется в Турцию и Израиль.