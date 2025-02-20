В пригороде Тель-Авива взорвались три автобуса

По предварительным данным, внутри транспортных средств были заложены бомбы. Авторы отметили, что взрывы произошли практически синхронно. Перед произошедшим водителям указали остановить машины и проверить их на наличие взрывчатых устройств, добавили журналисты.
В результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудники полиции остановили движение транспорта в районе взрыва. Правоохранители считают, что подозреваемый мог с его помощью скрыться.
В конце января в Испании произошел взрыв на заводе компании Rheinmetall. Инцидент произошел в городе Мурсия на юго-востоке страны. Ранения получили шесть сотрудников предприятия, один из них находился в тяжелом состоянии. Продукция завода экспортируется в Турцию и Израиль.