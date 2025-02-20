В Нидерландах задержали четвертого подозреваемого в краже артефактов

Неизвестные 25 января устроили взрыв с последующим ограблением в историческом музее Дренте в нидерландском Ассене. В музее в это время проходила выставка, где было представлено более 600 древних экспонатов из золота и серебра, привезенных из полутора десятков румынских музеев. Главным украшением экспозиции был золотой дакийский шлем, известный как шлем Коцофенешти. Кроме этого шлема украдены были еще три золотых браслета.