В Нидерландах задержали четвертого подозреваемого в краже артефактов

«Полиция задержала в Обдаме 26-летнего мужчину из Херхюговарда. Его подозревают в причастности к краже произведений искусства из музея Дренте в Ассене, которое произошло в субботу, 25 января», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правоохранительных органов в четверг.
Полиция ранее уже задержала трех человек за причастность к краже, они находятся под стражей. Украденные экспонаты до сих пор не найдены.
Неизвестные 25 января устроили взрыв с последующим ограблением в историческом музее Дренте в нидерландском Ассене. В музее в это время проходила выставка, где было представлено более 600 древних экспонатов из золота и серебра, привезенных из полутора десятков румынских музеев. Главным украшением экспозиции был золотой дакийский шлем, известный как шлем Коцофенешти. Кроме этого шлема украдены были еще три золотых браслета.
По данным телеканала RTV Drenthe, общая стоимость украденных артефактов, включая золотой дакийский шлем, оценивается примерно в 6 миллионов евро.
Евроюст сообщил, что Нидерланды и Румыния создали совместную следственную группу для расследования кражи румынских артефактов.