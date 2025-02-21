В Израиле остановили общественный транспорт после взрывов в автобусах

По данным Ynet, после взрывов автобусов в Бат-Яме всем водителям было передано сообщение: «Просим всех водителей, которые в настоящее время находятся на линиях, остановиться на ближайших станциях, чтобы просканировать автобус. Если они увидят подозрительную сумку, пожалуйста, сообщите об этом».