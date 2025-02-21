В Израиле остановили общественный транспорт после взрывов в автобусах

Глава Минтранспорта Израиля Мири Регев приказала остановить движение общественного транспорта во всей стране, а не только в окрестностях Тель-Авива, где взорвались три автобуса и еще в двух нашли несработавшие взрывные устройства.
«Все автобусы, поезда и легкорельсовый транспорт должны быть остановлены, проверены и приняты меры в соответствии с инструкциями ШАБАКа (израильская служба безопасности. — РБК) и полиции», — сказала Регев (цитата по Ynet).
Она отметила, что провела оценку ситуации по телефону с генеральным директором Министерства транспорта, главой Управления общественного транспорта и другими сторонами.
Вечером 20 февраля взрывы прогремели в пустых автобусах на стоянках в Бат-Яме и Холоне — пригородах Тель-Авива. Никто не пострадал, автобусы были пусты, поскольку завершили рейсы.
По данным Ynet, после взрывов автобусов в Бат-Яме всем водителям было передано сообщение: «Просим всех водителей, которые в настоящее время находятся на линиях, остановиться на ближайших станциях, чтобы просканировать автобус. Если они увидят подозрительную сумку, пожалуйста, сообщите об этом».
Еще в двух автобусах в агломерации Гуш-Дан нашли несработавшие устройства. Командующий полицией Тель-Авива суперинтендант Хаим Сергрофф заявил, что на устройствах были надписи на иврите и арабском языке, а также таймер, передавал Channel 12. Как сообщает Ynet, на брифинге Сергрофф назвал взрывчатку «нестандартной».
В полиции рассматривают попытку теракта основной версией взрывов в автобусах.
По данным Channel 12, в связи с произошедшим в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион ужесточили меры безопасности, проинструктировав сотрудников тщательно проверять все прибывающие автобусы.
В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщили, что он получает оперативную информацию об инцидентах и «скоро проведет оценку ситуации с безопасностью».