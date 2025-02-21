«Волгатранснефть» не может приступить к подъему носовой части танкера

«Отсутствие конкуренции и, как следствие, многократное завышение цен на работы по подъему и утилизации носовой части судна, находящейся на дне Керченского пролива, мешает началу производства работ по подъему носовой части судна. Если бы не чинимые искусственно препятствия, работы по полному удалению фрагментов судна “Волгонефть-239” могли бы быть завершены до 31 марта. Оперативное начало работ по подъему носовой части судна позволило бы избежать риска утечек мазута, но не все зависит от нас», — сообщили в компании.