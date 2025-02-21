The Times of Israel: в аэропорту Бен-Гурион усилили меры безопасности

В четверг полиция Израиля сообщила о нескольких взрывах и возгораниях в автобусах на стоянке в пригороде Тель-Авива Бат-Яме, отметив, что в результате инцидентов никто не пострадал. В ведомстве отметили, что «на месте происшествия работают многочисленные полицейские подразделения», а «обстоятельства инцидентов расследуются». По данным портала Ynet, не исключается возможность теракта.