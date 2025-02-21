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The Times of Israel: в аэропорту Бен-Гурион усилили меры безопасности

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 февраля. /ТАСС/. В израильском аэропорту Бен-Гурион близ Тель-Авива усилены меры безопасности после взрывов в нескольких автобусах на стоянках в городе Бат-Ям. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Источник: AP 2024

По ее данным, в частности, в Бен-Гурионе проводится тщательная проверка всех автобусов, въезжающих на территорию аэропорта и выезжающих с нее.

В четверг полиция Израиля сообщила о нескольких взрывах и возгораниях в автобусах на стоянке в пригороде Тель-Авива Бат-Яме, отметив, что в результате инцидентов никто не пострадал. В ведомстве отметили, что «на месте происшествия работают многочисленные полицейские подразделения», а «обстоятельства инцидентов расследуются». По данным портала Ynet, не исключается возможность теракта.