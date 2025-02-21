Сейм Польши дал согласие на арест министра юстиции

Несколько дней назад варшавская полиция пыталась задержать Зебро и доставить его на допрос парламентской следственной комиссии, но тот укрылся в студии телеканала Republika. Когда Зебро все-таки удалось задержать, заседание комиссии уже закончилось. Тогда комиссия обратилась к сейму с просьбой задержать экс-министра на 30 дней, чтобы иметь возможность проводить с ним процессуальные действия. До этого сейм снял с Зебро депутатскую неприкосновенность. Такая ситуация возникла из-за того, что политик многократно не являлся на допрос по вызову комиссии.