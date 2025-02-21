В Чехии подростка обвинили в двойном убийстве

Утром 20 февраля 16-летний подросток, чех по национальности, в одном из магазинов в торговой зоне в центре города Градец-Кралове напал с ножом на двух продавщиц. Одну из них он ударил ножом около торгового прилавка, вторую — у входа в подсобное помещение, после чего попытался скрыться через служебный выход. Полиция задержала предполагаемого преступника приблизительно в одном километре от места инцидента, потом неподалеку был найден нож, имеющий лезвие длиной около 20 сантиметров. Получившие тяжелые ранения женщины, несмотря на оперативную помощь прибывших медиков, скончались.