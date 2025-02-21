Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюмени таксист спас подростка от передачи 4,5 миллиона рублей мошенникам

В Тюмени 16-летний юноша чуть не отдал аферистам 4,5 миллиона рублей, его спас таксист. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по региону.

Источник: Агентство «Москва»

С подростком связались неизвестные и представились «сотрудниками Центробанка России». Они сказали, что деньги его семьи, которые хранятся в банке, находятся в опасности. Мошенники убедили жертву, что их можно спасти, переведя все на «безопасные счета».

Юноша поверил аферистам, но ему не удалось перевести деньги онлайн, и они предложили вызвать такси, чтобы тот сделал перевод через банкомат. Подросток сел в автомобиль, которой заказали звонившие. По пути водитель спросил, зачем юноша едет в банк рано утром.

Мальчик рассказал мужчине обо всем и показал переписку в мессенджере — водитель понял, что его обманывают преступники. После этого они вместе вернулись к дому юноши, разбудили его родителей и пересказали всю историю. Возбуждено уголовное дело.

Ученик десятого класса из Екатеринбурга пытался «спасти» накопления отца и перевел аферистам почти 500 тысяч рублей. Об этом сообщило издание URA.ru.