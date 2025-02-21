В Тюмени таксист спас подростка от передачи 4,5 миллиона рублей мошенникам

Юноша поверил аферистам, но ему не удалось перевести деньги онлайн, и они предложили вызвать такси, чтобы тот сделал перевод через банкомат. Подросток сел в автомобиль, которой заказали звонившие. По пути водитель спросил, зачем юноша едет в банк рано утром.