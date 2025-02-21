В Тюмени таксист спас подростка от передачи 4,5 миллиона рублей мошенникам

С подростком связались неизвестные и представились «сотрудниками Центробанка России». Они сказали, что деньги его семьи, которые хранятся в банке, находятся в опасности. Мошенники убедили жертву, что их можно спасти, переведя все на «безопасные счета».
Юноша поверил аферистам, но ему не удалось перевести деньги онлайн, и они предложили вызвать такси, чтобы тот сделал перевод через банкомат. Подросток сел в автомобиль, которой заказали звонившие. По пути водитель спросил, зачем юноша едет в банк рано утром.
Мальчик рассказал мужчине обо всем и показал переписку в мессенджере — водитель понял, что его обманывают преступники. После этого они вместе вернулись к дому юноши, разбудили его родителей и пересказали всю историю. Возбуждено уголовное дело.
Ученик десятого класса из Екатеринбурга пытался «спасти» накопления отца и перевел аферистам почти 500 тысяч рублей. Об этом сообщило издание URA.ru.