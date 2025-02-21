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В Калужской области более двух часов горит завод по переработке пластика

Крупный пожар площадью тысяча квадратных метров произошёл этой ночью на заводе по переработке пластика в Калужской области. ЧП случилось в Жуковском районе рядом с деревней Окороково, информировали в МЧС России.

Источник: Life.ru

Пожар на заводе в Калужской области. Видео © Telegram/SHOT.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, завод горит уже в течение двух часов. Зарево от пожара и столб дыма видны даже в городе Обнинск, который находится в 14 километрах от места происшествия. Что стало причиной возгорания и есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

«К тушению привлечено более 40 человек и 11 единиц техники», — говорится в записи МЧС.

А вечером 20 февраля страшный пожар охватил несколько жилых домов в рабочем посёлке под Тюменью. Там огонь распространился на площади около 200 квадратных метров.