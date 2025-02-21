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МЧС РФ: под Калугой горит склад вторсырья на площади 1 тыс. кв. м

Крупное возгорание произошло в Жуковском районе.

Пожарные ликвидируют крупный пожар в Калужской области, информирует пресс-служба МЧС РФ.

«Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Калужской области», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По его данным, возгорание произошло в Жуковском районе. Горит вторсырьё, хранящееся на открытой площадке.

К ликвидации возгорания привлечено свыше 40 человек, а также 11 единиц техники.

В субботу губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что причиной возгорания на территории одного из промышленных предприятий стало падение беспилотного летательного аппарата.