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Нетаньяху распорядился провести контртеррористическую операцию на Западном берегу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился провести мощную контртеррористическую операцию на Западном берегу. Об этом 20 января сообщила The Times of Israel (TToI).

Источник: AP 2024

«После серии попыток взрыва автобусов Нетаньяху поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начать масштабную операцию на Западном берегу реки Иордан против террористических центров», — проинформировала газета.

Помимо этого, Нетаньяху дал указание полиции Израиля усилить превентивную деятельность в городах страны против возможных террористических атак.

В этот день три автобуса взорвались в окрестностях израильского города Тель-Авива, пострадавших нет. Уточняется, что в попытке теракта было запланировано взорвать одновременно пять автобусов.