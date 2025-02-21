Нетаньяху распорядился провести контртеррористическую операцию на Западном берегу

«После серии попыток взрыва автобусов Нетаньяху поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начать масштабную операцию на Западном берегу реки Иордан против террористических центров», — проинформировала газета.
Помимо этого, Нетаньяху дал указание полиции Израиля усилить превентивную деятельность в городах страны против возможных террористических атак.
В этот день три автобуса взорвались в окрестностях израильского города Тель-Авива, пострадавших нет. Уточняется, что в попытке теракта было запланировано взорвать одновременно пять автобусов.