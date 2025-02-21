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МЧС РФ: пожар под Калугой локализован на площади 1,2 тыс. кв. м

Ведомство опубликовало кадры с места ЧП.

Источник: Аргументы и факты

Возгорание на складе в Калужской области локализовано на площади 1,2 тысячи квадратных метров, информирует пресс-служба МЧС РФ.

В ведомстве подчеркнули, что пожарные не допустили распространения огня на цеха, а также склад с готовой продукцией.

«Огнеборцы не допустили распространение пламени на производственные помещения и склад с готовой продукцией. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой», — говорится в сообщении МЧС РФ в Telegram.

Кроме того, ведомство показало кадры с места ЧП.

В настоящее время сведения о возможных пострадавших не поступали.

Напомним, возгорание произошло в Жуковском районе. Ранее в МЧС заявляли, что горит вторсырьё, хранящееся на открытой площадке.