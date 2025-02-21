МЧС РФ: пожар под Калугой локализован на площади 1,2 тыс. кв. м

Возгорание на складе в Калужской области локализовано на площади 1,2 тысячи квадратных метров, информирует пресс-служба МЧС РФ.
В ведомстве подчеркнули, что пожарные не допустили распространения огня на цеха, а также склад с готовой продукцией.
«Огнеборцы не допустили распространение пламени на производственные помещения и склад с готовой продукцией. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой», — говорится в сообщении МЧС РФ в Telegram.
Кроме того, ведомство показало кадры с места ЧП.
В настоящее время сведения о возможных пострадавших не поступали.
Напомним, возгорание произошло в Жуковском районе. Ранее в МЧС заявляли, что горит вторсырьё, хранящееся на открытой площадке.