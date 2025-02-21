Нетаньяху после взрывов автобусов поручил начать операцию против террора

После взрывов автобусов в пригороде Тель-Авива премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел экстренное совещание и поручил провести антитеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан.
«Глава правительства поручил ЦАХАЛ провести масштабную операцию в Иудее и Самарии против очагов террора», — говорится в сообщении канцелярии главы кабмина государства.
Также Нетаньяху приказал полиции и службе общей безопасности Израиля ШАБАК усилить превентивные меры в городах страны с целью предотвращения будущих атак.
Как сообщалось, три пустых автобуса взорвались на парковках в пригороде Тель-Авива. В частности, на воздух взлетели два транспортных средства на стоянке в Бат-Яме и одно — в Холоне.
В полиции Израиля предполагают, что происшествия стали попыткой теракта. Отмечается, что в результате инцидентов чудом никто не пострадал.