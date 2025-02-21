Неоднократно судимый мужчина в Рузе ранил ножом оппонента

«Предварительно установлено, что в квартире одного из домов в мкр-не Восточный пос. Тучково между двумя мужчинами в ходе распития спиртных напитков произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту ножевые ранения», — сказали в ведомстве.