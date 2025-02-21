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Неоднократно судимый мужчина в Рузе ранил ножом оппонента

Полицейские в Рузе задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому 1957 года рождения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.

Источник: Reuters

«Предварительно установлено, что в квартире одного из домов в мкр-не Восточный пос. Тучково между двумя мужчинами в ходе распития спиртных напитков произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту ножевые ранения», — сказали в ведомстве.

В ходе розыска оперативники задержали неоднократно судимого местного жителя 1980 года рождения. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.