Школьники опять подрались в Находке — зачинщик предположительно тот же, кем вчера интересовались органы ПДН

Дело происходит всё в том же микрорайоне Северный, где и предыдущая драка, место действия — стадион школы № 7. Дата инцидента неизвестна — в Сеть попало видео драки, где дату никто не называет, но упоминается имя того же дебошира, который недавно довёл оппонента до больничной койки.
Дракой, которая закончилась госпитализацией проигравшего, сейчас занимается прокуратура. Ведомство проверит как участников конфликта, их соучеников, наблюдавших за потасовкой, и всё окружение детей, ответственное за их воспитание, так и органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Полиция, присоединившаяся к расследованию, уже привлекла законного представителя школьника к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию подростка.
Следственный комитет Приморского края тем временем информирует, что по факту драки школьников в Находке, после которой один из драчунов попал в больницу, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Это статья 112 УК РФ, и уголовная ответственность по ней наступает уже с 14 лет. О ходе и результатах расследования запросил доклад председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Упоминается, что расследуемая драка произошла 19 февраля, прокуратура же говорит о конфликте школьников, произошедшем 11 февраля, и пока неясно, то ли одно из ведомств ошиблось с датой, то ли неугомонный дебошир с Северного микрорайона отправил в больницу уже двух оппонентов.