Школьники опять подрались в Находке — зачинщик предположительно тот же, кем вчера интересовались органы ПДН

Следственный комитет Приморского края тем временем информирует, что по факту драки школьников в Находке, после которой один из драчунов попал в больницу, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Это статья 112 УК РФ, и уголовная ответственность по ней наступает уже с 14 лет. О ходе и результатах расследования запросил доклад председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Упоминается, что расследуемая драка произошла 19 февраля, прокуратура же говорит о конфликте школьников, произошедшем 11 февраля, и пока неясно, то ли одно из ведомств ошиблось с датой, то ли неугомонный дебошир с Северного микрорайона отправил в больницу уже двух оппонентов.