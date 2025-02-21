В Москве четырех студентов из КНР обвинили в похищении соотечественника

В материалах дела также сказано, что потерпевший сам является гражданином Китая, который постоянно проживает в России. Он взял в долг у обвиняемых крупную сумму денег, но не вернул. И тогда фигуранты дела решили вернуть свои деньги силой. По информации следствия, обвиняемые удерживали потерпевшего в помещении бани, применяя насилие, требовали от него крупную денежную сумму за освобождение.