В Москве четырех студентов из КНР обвинили в похищении соотечественника

«Настоящее уголовное дело возбуждено Дорогомиловским МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК России по Москве по признакам преступлений, предусмотренных п. п. “а”, “з” ч. 2 ст. 126 (похищение человека группой лиц по предварительному сговору), п. “б” ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Задержаны Гао Сюань, Ли Икэ, Вэю Жочжэну, Ли Хуаюй — студенты МГУ имени М. В. Ломоносова, им предъявлены обвинения в совершении указанных выше преступлений», — сказано в одном из документов, имеющихся в деле. По решению суда студенты находятся под арестом.
В материалах дела также сказано, что потерпевший сам является гражданином Китая, который постоянно проживает в России. Он взял в долг у обвиняемых крупную сумму денег, но не вернул. И тогда фигуранты дела решили вернуть свои деньги силой. По информации следствия, обвиняемые удерживали потерпевшего в помещении бани, применяя насилие, требовали от него крупную денежную сумму за освобождение.