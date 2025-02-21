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В Москве четырех студентов из КНР обвинили в похищении соотечественника

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Четверым студентам из КНР, обучающимся на втором курсе МГУ имени Ломоносова, предъявлены обвинения в похищении их соотечественника с целью вымогательства. Об этом сказано в материалах уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: Reuters

«Настоящее уголовное дело возбуждено Дорогомиловским МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК России по Москве по признакам преступлений, предусмотренных п. п. “а”, “з” ч. 2 ст. 126 (похищение человека группой лиц по предварительному сговору), п. “б” ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Задержаны Гао Сюань, Ли Икэ, Вэю Жочжэну, Ли Хуаюй — студенты МГУ имени М. В. Ломоносова, им предъявлены обвинения в совершении указанных выше преступлений», — сказано в одном из документов, имеющихся в деле. По решению суда студенты находятся под арестом.

В материалах дела также сказано, что потерпевший сам является гражданином Китая, который постоянно проживает в России. Он взял в долг у обвиняемых крупную сумму денег, но не вернул. И тогда фигуранты дела решили вернуть свои деньги силой. По информации следствия, обвиняемые удерживали потерпевшего в помещении бани, применяя насилие, требовали от него крупную денежную сумму за освобождение.