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В Приморье суд отправил в колонию участника разбоя с похищением 18 млн рублей

Следствию удалось вернуть потерпевшим часть денег.

Источник: PrimaMedia.ru

Суд Чугуевского района вынес приговор местному жителю, признанному виновным в разбойном нападении с незаконным проникновением в жилище, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Как установил суд, в январе 2022 года осужденный вместе с двумя сообщниками, при участии ещё одного лица, ворвались в жилой дом на улице Вокзальной в селе Новочугуевка. Нападавшие избили двух человек и похитили 18 млн рублей.

Следствию удалось вернуть часть украденных средств — 3,8 млн рублей. Двое сообщников осужденного ранее получили обвинительные приговоры, ещё один соучастник разыскивается в рамках отдельного уголовного дела.

«С учётом позиции прокурора, суд приговорил виновного к лишению свободы на 12 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в надзорном ведомстве.

Приговор пока вступил в законную силу.

Напомним, в Уссурийске перед судом предстанет 49-летний местный житель, обвиняемый в покушении на кражу из частного дома.