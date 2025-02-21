В Приморье суд отправил в колонию участника разбоя с похищением 18 млн рублей

Суд Чугуевского района вынес приговор местному жителю, признанному виновным в разбойном нападении с незаконным проникновением в жилище, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Как установил суд, в январе 2022 года осужденный вместе с двумя сообщниками, при участии ещё одного лица, ворвались в жилой дом на улице Вокзальной в селе Новочугуевка. Нападавшие избили двух человек и похитили 18 млн рублей.
Следствию удалось вернуть часть украденных средств — 3,8 млн рублей. Двое сообщников осужденного ранее получили обвинительные приговоры, ещё один соучастник разыскивается в рамках отдельного уголовного дела.
«С учётом позиции прокурора, суд приговорил виновного к лишению свободы на 12 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в надзорном ведомстве.
Приговор пока вступил в законную силу.
Напомним, в Уссурийске перед судом предстанет 49-летний местный житель, обвиняемый в покушении на кражу из частного дома.