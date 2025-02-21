Суд в Хабаровске приговорил наркоторговца к 15 годам колонии

Предложение о преступном заработке он нашел в интернете и вступил в организованную группу. От организатора хабаровчанин получил 175 граммов производного от метилэфедрона наркотика, расфасовал его и разместил в тайники 15 разовых доз. Остатки хранил у себя дома, чтобы сбыть в дальнейшем. Он был задержан, наркотики изъяли.