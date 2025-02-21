Суд в Хабаровске приговорил наркоторговца к 15 годам колонии

В Хабаровске за незаконный оборот наркотиков осужден 28-летний горожанин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Предложение о преступном заработке он нашел в интернете и вступил в организованную группу. От организатора хабаровчанин получил 175 граммов производного от метилэфедрона наркотика, расфасовал его и разместил в тайники 15 разовых доз. Остатки хранил у себя дома, чтобы сбыть в дальнейшем. Он был задержан, наркотики изъяли.
— Индустриальный районный суд признал подсудимого виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенном организованной группой с использованием сети Интернет. Он приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 20 тысяч рублей, — сообщила старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Красноярова.
Напомним, недавно 31-летнему закладчику наркотиков из Хабаровска суд после вмешательства прокуратуры увеличил тюремный срок с 7 до 11 лет. Он разместил в городе «закладку» с наркотиком весом 10 граммов.