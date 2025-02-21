В Омске мужчина во дворе жилого дома сбил ребенка

Накануне вечером, 20 февраля, в ГИБДД поступило сообщение об аварии с пострадавшим. В районе 20:00 во дворе дома на улице 6-ой Амурский проезд водитель сбил ребенка.
Прибывший наряд ДПС предварительно установил, что 49-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиида», двигаясь во дворе дома № 8, допустил наезд на пешехода. Мальчика 2017 года рождения доставили в медучреждение.
Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.
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