Жителя Приморья осудили за разбой на 18 млн рублей

«С учетом позиции прокуратуры Чугуевского района постановлен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по п. “б” ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере). В судебном заседании установлено, что в январе 2022 года осужденный с двумя сообщниками при пособничестве еще одного соучастника проникли в жилое помещение на улице Вокзальной в селе Новочугуевка, где напали на двух потерпевших, избили и похитили 18 млн рублей. С учетом позиции прокурора суд приговорил виновного к лишению свободы на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу.