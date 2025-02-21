Пожар в подземной парковке ЖК во Владивостоке был намеренным поджогом

Сейчас появились записи с камер видеонаблюдения. В 00:55 видно, как к дому подъезжает легковой автомобиль. Из него выходит мужчина в чёрной куртке с капюшоном и пакетом. По всей видимости, у него был пульт, с помощью которого он смог открыть дверь парковки.