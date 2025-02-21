Пожар в подземной парковке ЖК во Владивостоке был намеренным поджогом

Ночью 14 февраля жители ЖК на улице Грибоедова во Владивостоке были разбужены запахом дыма и звуками пожарной сигнализации. Причиной стало возгорание автомобилей на подземной парковке дома.
Сейчас появились записи с камер видеонаблюдения. В 00:55 видно, как к дому подъезжает легковой автомобиль. Из него выходит мужчина в чёрной куртке с капюшоном и пакетом. По всей видимости, у него был пульт, с помощью которого он смог открыть дверь парковки.
Другая камера фиксирует, как мужчина что-то делает с пятилитровой пластиковой бутылкой с рядом припаркованным внедорожником. Затем неизвестный поджигает бутылку и убегает. Огонь вспыхивает так быстро, словно его облили бензином. Мужчина выбегает на улицу, дальнейшие его действия неизвестны.
Жильцы дома уже знают, что полиция, прокуратура и МЧС проводят проверки, но пока никого не задержали.
Напомним, что пожарные оперативно прибыли и потушили возгорание, но к тому времени 2 автомобиля полностью сгорели, а ещё 3 находящихся рядом машины получили повреждения от огня. Почти 25 квадратных метров охватил огонь. Ущерб также был причинён многоквартирному дому.