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Yomiuri: в мэрию города Фусса поступили угрозы взорвать базу ВВС США Иокота

ТОКИО, 21 февраля. /ТАСС/. Мэрия японского города Фусса в столичной префектуре Токио получила письма с угрозами взорвать базу ВВС США Иокота, которую также используют Силы самообороны Японии. Об этом сообщила газета Yomiuri.

Источник: AP 2024

По ее данным, утром 20 февраля на электронную почту мэрии поступило пять писем с угрозами взорвать базу 23—24 февраля и требованием выплатить 18,13 млн иен (около $121 тыс.). Подозрительных предметов на территории базы не обнаружено, ведется расследование.

18 февраля в администрацию префектуры Окинава поступили угрозы подорвать американские военные объекты, находящиеся на ее территории. Полиция подозревает, что эти случаи могут быть связаны, поскольку тогда в сообщении содержалось требование выплаты той же суммы — 18,13 млн иен.

База ВВС США Иокота расположена в городе Фусса на западе префектуры Токио на площади более 7 кв. км. Она играет роль главного перевалочного пункта для американских войск на востоке Азии. Там, в частности, расположен штаб Вооруженных сил США в Японии.