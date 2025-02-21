Yomiuri: в мэрию города Фусса поступили угрозы взорвать базу ВВС США Иокота

По ее данным, утром 20 февраля на электронную почту мэрии поступило пять писем с угрозами взорвать базу
18 февраля в администрацию префектуры Окинава поступили угрозы подорвать американские военные объекты, находящиеся на ее территории. Полиция подозревает, что эти случаи могут быть связаны, поскольку тогда в сообщении содержалось требование выплаты той же суммы — 18,13 млн иен.
База ВВС США Иокота расположена в городе Фусса на западе префектуры Токио на площади более 7 кв. км. Она играет роль главного перевалочного пункта для американских войск на востоке Азии. Там, в частности, расположен штаб Вооруженных сил США в Японии.