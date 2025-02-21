Yomiuri: в мэрию города Фусса поступили угрозы взорвать базу ВВС США Иокота

18 февраля в администрацию префектуры Окинава поступили угрозы подорвать американские военные объекты, находящиеся на ее территории. Полиция подозревает, что эти случаи могут быть связаны, поскольку тогда в сообщении содержалось требование выплаты той же суммы — 18,13 млн иен.