Полиция Австралии ликвидировала нарколабораторию в Сиднее

В AFP сообщили, что ликвидация нарколаборатории стала результатом масштабного расследования, начавшегося в январе текущего года, после ареста пяти человек, пытавшихся незаконно ввезти в Австралию более 500 кг наркотиков. «Данные, полученные в ходе расследования, позволили сотрудникам полиции обнаружить здание лаборатории и провести обыск, в ходе которого следователи нашли более 11 тонн прекурсоров для изготовления метамфетамина», — указали в полиции, отметив, что также на месте было найдено «соответствующее промышленное оборудование, холодильные установки и ротационные испарители».