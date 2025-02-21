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Полиция Австралии ликвидировала нарколабораторию в Сиднее

СИДНЕЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Федеральная полиция Австралии (AFP) ликвидировала подпольную лабораторию и изъяла более 11 тонн прекурсоров в Сиднее. Об этом сообщается в заявлении, распространенном пресс-службой ведомства.

Источник: AP 2024

В AFP сообщили, что ликвидация нарколаборатории стала результатом масштабного расследования, начавшегося в январе текущего года, после ареста пяти человек, пытавшихся незаконно ввезти в Австралию более 500 кг наркотиков. «Данные, полученные в ходе расследования, позволили сотрудникам полиции обнаружить здание лаборатории и провести обыск, в ходе которого следователи нашли более 11 тонн прекурсоров для изготовления метамфетамина», — указали в полиции, отметив, что также на месте было найдено «соответствующее промышленное оборудование, холодильные установки и ротационные испарители».

Сообщается, что после ликвидации лаборатории расследование деятельности организовавшего ее наркосиндиката будет продолжено. «Наши следователи по-прежнему будут стремиться выявить и задержать всех, кто несет ответственность за ввоз прекурсоров и изготовление наркотиков в Австралии», — сказал исполняющий обязанности командующего AFP Питер Фогарти.