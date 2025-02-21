Восьмиклассника задержали в Красноярском крае за лжеминирование трех школ

«В Лесосибирске полицейские установили личность несовершеннолетнего, причастного к срыву учебного процесса в трех школах. В отношении подозреваемого возбуждено три уголовных дела — по одному за каждый факт ложного сообщения об опасном предмете. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками УБК ГУ МВД России по Красноярскому краю, УФСБ по краю и ОМВД России по г. Лесосибирску, был задержан несовершеннолетний, причастный к произошедшему, — ученик 8-го класса 2010 года рождения», — говорится в сообщении.
В феврале на телефоны трех школ Лесосибирска поступили анонимные звонки о нахождении в учебных заведениях предметов, представляющих угрозу. В ходе обследования специалистами зданий и прилегающей к ним территории выяснилось, что сообщения были ложными. «Школьник был допрошен. Установлено, что он является заказчиком заведомо ложных сообщений об актах терроризма, администрировал телеграм-канал соответствующей тематики. Мотивом совершения правонарушения послужило желание сорвать учебный процесс. Несовершеннолетний дал признательные показания. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — пояснили в полиции.
В отношении подростка возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). «Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет», — добавили в полиции.