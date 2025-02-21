Восьмиклассника задержали в Красноярском крае за лжеминирование трех школ

«В Лесосибирске полицейские установили личность несовершеннолетнего, причастного к срыву учебного процесса в трех школах. В отношении подозреваемого возбуждено три уголовных дела — по одному за каждый факт ложного сообщения об опасном предмете. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками УБК ГУ МВД России по Красноярскому краю, УФСБ по краю и ОМВД России по г. Лесосибирску, был задержан несовершеннолетний, причастный к произошедшему, — ученик 8-го класса 2010 года рождения», — говорится в сообщении.