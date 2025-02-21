Роспотребнадзор выявил нарушения в торговой сети «Светофор»

«При проведении контрольных (надзорных) мероприятий исследовано 8 106 проб. Проведено более 120 тысяч исследований. При этом выявлены грубые нарушения обязательных требований в каждой пятой пробе молочной продукции из 3468 исследованных проб, в каждой пятой из 860 проб мясной продукции, в каждой шестой пробе из 246 проб консервов, в каждой четвертой пробе птицы из 167 исследованных», — говорится в сообщении.