Роспотребнадзор выявил нарушения в торговой сети «Светофор»

Роспотребнадзор проверил всю торговую сеть «Светофор» в 45 регионах России. Проверки проводились на соответствие обязательным санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям, установленным законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», пояснили в пресс-службе.
«При проведении контрольных (надзорных) мероприятий исследовано 8 106 проб. Проведено более 120 тысяч исследований. При этом выявлены грубые нарушения обязательных требований в каждой пятой пробе молочной продукции из 3468 исследованных проб, в каждой пятой из 860 проб мясной продукции, в каждой шестой пробе из 246 проб консервов, в каждой четвертой пробе птицы из 167 исследованных», — говорится в сообщении.
Кроме того, выявлены нарушения обязательных требований: реализация продукции с истекшим сроком годности, без документов, подтверждающих качество, несоблюдение требований к условиям хранения и реализации пищевой продукции, отсутствие горячего и холодного водоснабжения в торговых объектах, а также несоблюдение правил личной гигиены и отсутствие данных о прохождении медицинских осмотров персонала, контактирующего с пищевыми продуктами, отметили в ведомстве.
Помимо этого, выявлены 6,8 тысячи нарушений требований к обязательной маркировке товаров, в том числе ее отсутствие, нарушение «разрешительного режима» на кассах и двойные продажи, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
«По результатам завершенных контрольных (надзорных) мероприятий выданы предписания об устранении выявленных нарушений, предписания о разработке программ по предотвращению причинения вреда, предписания об изъятии продукции из оборота», — уточнили в пресс-службе.
В результате всех проведенных мероприятий изъяты 5,7 тысячи партий небезопасной продукции объёмом более 300 тонн, составлены 2,7 тысячи протоколов об административном правонарушении, наложены штрафы на сумму более 1,2 миллиона рублей, добавили в ведомстве.
Более 300 материалов об административном правонарушении переданы на рассмотрение в суд, деятельность 76 объектов торговли уже приостановлена, пояснили в пресс-службе.