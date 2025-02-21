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В Японии 157 человек эвакуированы из-за лесного пожара

ТОКИО, 21 фев — РИА Новости. Противопожарные службы японской префектуры Иватэ и служащие сил самообороны третий день продолжают бороться с лесным пожаром в районе мыса Когуро, эвакуированы 157 человек, сообщает телеканал NHK.

Источник: Reuters

Информация о возгорании в лесной местности в противопожарные службы ближайшего города Офунато поступила около полудня 19 февраля по местному времени (06.00 мск).

Несмотря на усилия пожарных и сил самообороны, которые задействовали авиацию и сбрасывают воду с воздуха, пожар продолжает распространяться и охватил уже около 225 гектаров. Телеканал отмечает, что хотя пожарным удалось сдержать распространение огня на жилые районы, в ночь на пятницу местная администрация вынесло предписание об эвакуации для 157 человек, проживающих в районе Тахама.

Пожарные и силы самообороны продолжают тушение пожара, но прогнозов на его ликвидацию пока нет. О пострадавших и повреждениях зданий информации также пока не поступало.

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