В шести регионах РФ за диверсии осудили восемь россиян

«На территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края выявлена и пресечена деятельность восьми граждан РФ: Демидчика Дмитрия, 1997 г. р., Григорьева Алексея, 1997 г. р., Москалева Максима, 1994 г. р., Ермакова Егора, 2004 г. р., Голушко Виктории, 2001 г. р., Фомичева Ильи, 2005 г. р., Гладких Эдуарда, 1999 г. р., и Черноокого Сергея, 1994 г. р., которые по заданиям украинских спецслужб осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры, волонтерских организаций, а также планировали совершение террористических актов в местах дислокации воинских формирований за минимальное вознаграждение», — рассказали в ФСБ.