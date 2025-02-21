В шести регионах РФ за диверсии осудили восемь россиян

Как отметили в ФСБ, для вовлечения в диверсионно-террористическую деятельность спецслужбы Украины использовали мессенджеры WhatsApp и Telegram, а также различные открытые интернет-площадки, где размещались объявления о так называемом быстром заработке.
«На территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края выявлена и пресечена деятельность восьми граждан РФ: Демидчика Дмитрия, 1997 г. р., Григорьева Алексея, 1997 г. р., Москалева Максима, 1994 г. р., Ермакова Егора, 2004 г. р., Голушко Виктории, 2001 г. р., Фомичева Ильи, 2005 г. р., Гладких Эдуарда, 1999 г. р., и Черноокого Сергея, 1994 г. р., которые по заданиям украинских спецслужб осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры, волонтерских организаций, а также планировали совершение террористических актов в местах дислокации воинских формирований за минимальное вознаграждение», — рассказали в ФСБ.
Их причастность к диверсионно-террористической деятельности была полностью доказана. Суды признали их виновными по статьям 205 (террористический акт), 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), 281 (диверсия), 281.3 (организация диверсионного сообщества и участие в нем), 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств), 275 (государственная измена) УК РФ.
В ФСБ предупредили, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность.