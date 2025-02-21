Появились подробности об одном из диверсантов, задержанных ФСБ

Ранее ФСБ сообщила, что сорвала планы восьми граждан РФ из шести российских регионов совершить по заданию украинских спецслужб теракты в местах дислокации российских военных; эти лица, по указке Киева также поджигавшие объекты транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций, по приговору суда получили от 16 до 22 лет.
Один из задержанных — Илья Фомичев, 2005 года рождения. «Он хотел поджечь комплекс ПВО. Завербованный украинскими спецслужбами террорист смастерил самодельное зажигательное устройство», — говорится в сюжете телеканала «Россия 24».
Также в сюжете показаны кадры видео ФСБ. На них Фомичев рассказывает, как готовил взрывное устройство. «Намотал пакет на деревяшку и бросил. Когда я решил уходить, меня задержали», — добавил он.
За содеянное Фомичев получил 18 лет, говорится в сюжете «России 24».