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Появились подробности об одном из диверсантов, задержанных ФСБ

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Один из задержанных ФСБ и впоследствии осужденных диверсантов, действовавших по указанию украинских спецслужб, признался, что должен был поджечь российский комплекс ПВО.

Источник: © РИА Новости

Ранее ФСБ сообщила, что сорвала планы восьми граждан РФ из шести российских регионов совершить по заданию украинских спецслужб теракты в местах дислокации российских военных; эти лица, по указке Киева также поджигавшие объекты транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций, по приговору суда получили от 16 до 22 лет.

Один из задержанных — Илья Фомичев, 2005 года рождения. «Он хотел поджечь комплекс ПВО. Завербованный украинскими спецслужбами террорист смастерил самодельное зажигательное устройство», — говорится в сюжете телеканала «Россия 24».

Также в сюжете показаны кадры видео ФСБ. На них Фомичев рассказывает, как готовил взрывное устройство. «Намотал пакет на деревяшку и бросил. Когда я решил уходить, меня задержали», — добавил он.

За содеянное Фомичев получил 18 лет, говорится в сюжете «России 24».

ФСБ