В Иркутске наркосбытчицу, привлекшую к торговле дочь, осудили на 20 лет

Отмечается, что осужденная вину признала частично, указав, что не вовлекала свою дочь в преступную схему, так как та сама является наркосбытчицей и от нее не зависит. Дочь ранее осуждена к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.