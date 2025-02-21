Израиль обвинил ХАМАС в нарушении сделки при передаче тел заложников

Всего к настоящему моменту было освобождено 19 живых израильских заложников, включая Александра Труфанова, у которого также есть гражданство России. Кроме того, 30 января из плена были отпущены пять граждан Таиланда. ХАМАС предстоит передать еще десять человек. Шесть живых заложников будут освобождены 22 февраля, а тела еще четырех погибших будут переданы до 2 марта, когда истекает первый этап сделки.