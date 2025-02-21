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В Ижевске арестовали мужчину, задержанного при закладке 30 кг мефедрона

Во время допроса задержанный сообщил, что изготовил наркотики в лаборатории, ранее организованной в частном доме.

Источник: РИА "Новости"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 февраля. /ТАСС/. Житель Ижевска задержан при закладке 30 кг мефедрона, сообщили в управлении ФСБ России по Удмуртия.

«УФСБ России по Удмуртской Республике пресечена противоправная деятельность жителя Ижевска, причастного к производству и покушению на межрегиональный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Подозреваемый задержан сотрудниками управления при закладке в тайник, оборудованный в лесополосе, наркотического средства мефедрон массой 30,5 кг», — говорится в сообщении.

Во время допроса задержанный сообщил, что изготовил наркотики в лаборатории, ранее организованной в частном доме. При проведении дальнейших оперативно-разыскных мероприятий изъяли еще около 1,5 кг мефедрона и более 1,2 тыс. кг прекурсоров, а также лабораторное оборудование. Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Мужчину заключили под стражу.