В Ижевске арестовали мужчину, задержанного при закладке 30 кг мефедрона

Во время допроса задержанный сообщил, что изготовил наркотики в лаборатории, ранее организованной в частном доме. При проведении дальнейших оперативно-разыскных мероприятий изъяли еще около 1,5 кг мефедрона и более 1,2 тыс. кг прекурсоров, а также лабораторное оборудование. Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Мужчину заключили под стражу.