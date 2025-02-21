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Поджигатель релейного шкафа в Подмосковье получил 15 лет колонии

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Молодой человек, совершивший поджог релейного шкафа на железной дороге в Подмосковье, получил 15 лет, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.

Источник: РИА Новости

Отмечается, что в январе 2024 года молодой человек, полагая, что общается через бот знакомств в мессенджере с девушкой, вступил в переписку с представителем украинских спецслужб, который склонил его к сотрудничеству. Получив задание на совершение диверсии на объекте транспортной инфраструктуры, молодой человек приобрел необходимые средства. В феврале 2024 года, находясь между платформами «Кутузовская» и «Весенняя» на Курском направлении Московской железной дороги, он поджег релейный шкаф и снял свои действия на видео, которое позже было опубликовано на проукраинских интернет-ресурсах.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московской области приговорил виновного к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год», — говорится в сообщении.