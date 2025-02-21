Поджигатель релейного шкафа в Подмосковье получил 15 лет колонии

Отмечается, что в январе 2024 года молодой человек, полагая, что общается через бот знакомств в мессенджере с девушкой, вступил в переписку с представителем украинских спецслужб, который склонил его к сотрудничеству. Получив задание на совершение диверсии на объекте транспортной инфраструктуры, молодой человек приобрел необходимые средства. В феврале 2024 года, находясь между платформами «Кутузовская» и «Весенняя» на Курском направлении Московской железной дороги, он поджег релейный шкаф и снял свои действия на видео, которое позже было опубликовано на проукраинских интернет-ресурсах.