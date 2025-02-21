В Крыму мужчину задержали за кражу медалей ветерана Великой Отечественной войны

Мужчина признал свою вину и рассказал, что в отсутствие хозяина несколько дней подряд залезал в помещение через форточку и ночевал там. Во время одного из таких визитов он решился на кражу. «Оперативниками большая часть похищенного найдена и изъята. Мероприятия по розыску остального имущества продолжаются», — добавила представитель ведомства.