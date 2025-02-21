В Кузбассе арестовали замглавы муниципального округа

Сообщалось, что, по предварительным данным, заместитель главы Кемеровского муниципального округа с апреля по июнь 2023 года заключила четыре муниципальных контракта на общую сумму свыше 8,8 миллиона рублей со строительной организацией на приобретение квартир для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвестировав в строительство многоквартирного дома со сроком передачи квартир до начала ноября 2023 года с банковской гарантией в размере 90% от стоимости контрактов. Зная, что в установленный срок квартиры подрядчиком переданы не были, а банковская гарантия действует до января 2024 года, обвиняемая, желая закрыть финансовый год с освоением денежных средств из областного и местного бюджетов, не приняла мер к расторжению контрактов и истребованию денежных средств по банковским гарантиям на сумму свыше 7,9 миллиона рублей, что повлекло причинение бюджету муниципального образования ущерба в указанном размере.