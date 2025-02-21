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Стало известно о новом случае обрыва кабеля в Балтийском море

В Балтийском море в экономической зоне Швеции произошел обрыв подводного кабеля C-Lion1, который проложен между Финляндией и Германией. Причины происшествия устанавливаются.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Обрыв зафиксировали в районе острова Готланд вечером 20 февраля. Данные подтвердила шведская береговая охрана, сообщил финляндский портал Yle.

Это повторный инцидент с C-Lion1 за последние полгода. Ранее кабель, который пролегает вдоль газопровода «Северный поток», был поврежден в ноябре 2024 года.

Вооруженные силы Швеции поставлены в известность об обрыве. О происшествии также в курсе премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

«Правительство постоянно информируется соответствующими органами, которые расследуют случившееся», — цитирует «Интерфакс» его сообщение в соцсети Х. Премьер добавил, что власти Швеции ответственно относятся к информации о повреждении инфраструктуры в Балтийском море.

Причины очередного обрыва кабеля устанавливает прокуратура Швеции. Сотрудники ведомства инициировали предварительное расследование. На место происшествия направлен корабль береговой охраны.

Длина подводного кабеля C-Lion1 составляет 1200 км. Он был введен в эксплуатацию в 2016 году.

В течение нескольких месяцев в Балтийском море зафиксирована целая серия повреждений подводной инфраструктуры. 8 февраля стало известно о повреждении кабеля связи, который пролегает от Кингисеппа до Калининграда и соединяет Калининградскую область с магистральной цифровой сетью России. По данным компании «Ростелеком», кабель повредил якорь иностранного судна. Повреждения оперативно устранили.

Страны НАТО, чтобы предотвратить инциденты, связанные с повреждением кабелей, планируют создать Navy Policing — миссию патрулирования Балтийского моря. Военно-морская полиция объединит сотрудников и суда европейских государств. Совместно они планируют следить за безопасностью критически важной подводной инфраструктуры в Балтике.