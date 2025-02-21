Стало известно о новом случае обрыва кабеля в Балтийском море

В течение нескольких месяцев в Балтийском море зафиксирована целая серия повреждений подводной инфраструктуры. 8 февраля стало известно о повреждении кабеля связи, который пролегает от Кингисеппа до Калининграда и соединяет Калининградскую область с магистральной цифровой сетью России. По данным компании «Ростелеком», кабель повредил якорь иностранного судна. Повреждения оперативно устранили.