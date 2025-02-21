В новороссийском порту столкнулись два судна

Уточняется, что авария произошла в пятницу в 6:50 утра на якорной стоянке порта Новороссийск под воздействием погодных условий и несвоевременного запуска главного двигателя — в результате судно «NATIG-ALIYEV» сдрейфовал на якоре в сторону судна «BEGONIA-S» и совершил навал.