В новороссийском порту столкнулись два судна

Уточняется, что авария произошла в пятницу в 6:50 утра на якорной стоянке порта Новороссийск под воздействием погодных условий и несвоевременного запуска главного двигателя — в результате судно «NATIG-ALIYEV» сдрейфовал на якоре в сторону судна «BEGONIA-S» и совершил навал.
«В результате чего, по информации капитанов судов, “NATIG-ALIYEV” повреждений не получил, “BEGONIA-S” получил незначительные повреждения в носовой части. Также якорь цепью “BEGONIA-S” зацепился за “NATIG-ALIYEV”. Пострадавших нет. Экологического ущерба нет. Материальный ущерб уточняется», — сообщил собеседник агентства.