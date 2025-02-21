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В новороссийском порту столкнулись два судна

КРАСНОДАР, 21 фев — РИА Новости. Два судна столкнулись в порту Новороссийска, одно получило незначительные повреждения, пострадавших и экологического ущерба нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Источник: © РИА Новости

Уточняется, что авария произошла в пятницу в 6:50 утра на якорной стоянке порта Новороссийск под воздействием погодных условий и несвоевременного запуска главного двигателя — в результате судно «NATIG-ALIYEV» сдрейфовал на якоре в сторону судна «BEGONIA-S» и совершил навал.

«В результате чего, по информации капитанов судов, “NATIG-ALIYEV” повреждений не получил, “BEGONIA-S” получил незначительные повреждения в носовой части. Также якорь цепью “BEGONIA-S” зацепился за “NATIG-ALIYEV”. Пострадавших нет. Экологического ущерба нет. Материальный ущерб уточняется», — сообщил собеседник агентства.