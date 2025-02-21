Суд вынес приговор бывшему мэру Белгорода за взятки и превышение полномочий

Иванов был задержан в марте 2023 года, ему предъявили обвинение по четырем эпизодам взяток на общую сумму около 4 миллионов рублей и в превышении должностных полномочий по двум эпизодам с ущербом на 12 миллионов рублей в период, когда он занимал должность генерального директора «Белгородской ипотечной корпорации». Все эпизоды соединили в одно производство.