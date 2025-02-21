Суд вынес приговор бывшему мэру Белгорода за взятки и превышение полномочий

Иванов был задержан в марте 2023 года, ему предъявили обвинение по четырем эпизодам взяток на общую сумму около 4 миллионов рублей и в превышении должностных полномочий по двум эпизодам с ущербом на 12 миллионов рублей в период, когда он занимал должность генерального директора «Белгородской ипотечной корпорации». Все эпизоды соединили в одно производство.
«Признать Иванова Антона Александровича виновным… окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 11 302 787 рублей 80 копеек, с лишением права занимать должности на государственной службе в органах местного самоуправления… на срок 12 лет», — огласил приговор судья.
Иванов занимал пост мэра Белгорода с декабря 2021 по октябрь 2022 года.