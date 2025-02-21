В Бурятии зафиксировали единичные случаи заражения метапневмовирусами

В пятницу в Telegram-канале Shot появилась публикация о том, что метапневмовирус «добрался» до России из Китая, якобы подтвержденные вспышки есть уже в трех регионах: в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай. «Странный вирус косит целые семьи», заявлялось в тексте.