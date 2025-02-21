В Бурятии зафиксировали единичные случаи заражения метапневмовирусами

В пятницу в Telegram-канале Shot появилась публикация о том, что метапневмовирус «добрался» до России из Китая, якобы подтвержденные вспышки есть уже в трех регионах: в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай. «Странный вирус косит целые семьи», заявлялось в тексте.
«Еженедельно ведется мониторинг за циркулирующими респираторными вирусами в республике, их структура сохраняется прежней, выделяются бокавирусы, РС-вирусы, вирусы парагриппа, единичные находки метапневмовирусов… Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия», — сказала собеседница агентства.
По её словам, показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) сохраняется на одном уровне в течение последних двух недель, групповых очагов в регионе не зарегистрировано.
В Роспотребнадзоре напомнили, что меры профилактики от метапневмовирусов такие же, как при других ОРВИ: регулярное мытье рук, уборка и дезинфекция поверхностей, проветривание помещений, ограничение контакта с людьми, имеющими симптомы заболевания. При появлении симптомов ОРВИ необходимо обращаться к врачу.