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В Бурятии зафиксировали единичные случаи заражения метапневмовирусами

УЛАН-УДЭ, 21 фев — РИА Новости. Среди циркулирующих респираторных вирусов в Бурятии в основном выделяются бокавирусы, РС-вирусы, вирусы парагриппа, «находки» метапневмовирусов единичны, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

Источник: © РИА Новости

В пятницу в Telegram-канале Shot появилась публикация о том, что метапневмовирус «добрался» до России из Китая, якобы подтвержденные вспышки есть уже в трех регионах: в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай. «Странный вирус косит целые семьи», заявлялось в тексте.

«Еженедельно ведется мониторинг за циркулирующими респираторными вирусами в республике, их структура сохраняется прежней, выделяются бокавирусы, РС-вирусы, вирусы парагриппа, единичные находки метапневмовирусов… Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия», — сказала собеседница агентства.

По её словам, показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) сохраняется на одном уровне в течение последних двух недель, групповых очагов в регионе не зарегистрировано.

В Роспотребнадзоре напомнили, что меры профилактики от метапневмовирусов такие же, как при других ОРВИ: регулярное мытье рук, уборка и дезинфекция поверхностей, проветривание помещений, ограничение контакта с людьми, имеющими симптомы заболевания. При появлении симптомов ОРВИ необходимо обращаться к врачу.