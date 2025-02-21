В Кельне из-за чемодана эвакуировали собор

Собор закрыли — на место прибыли сотрудники правоохранительных органов с собаками, а также специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ, которые проводят проверку подозрительного предмета. Представитель собора выразил надежду, что скоро сможет сообщить, что все в порядке.