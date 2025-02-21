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Россиянин готовил нападение на посольство Израиля в ФРГ, утверждает Bild

БЕРЛИН, 21 фев — РИА Новости. Издание Bild утверждает, что в федеральной земле Бранденбург арестован 18-летний гражданин РФ по обвинению в подготовке нападения на посольство Израиля в Берлине.

Источник: © РИА Новости

«По информации Bild, целью атаки должно было стать посольство Израиля в Берлине, 18-летний юноша был арестован при выезде из страны в аэропорту Берлин-Бранденбург. Он… жил в Потсдаме. Информация о нем поступила от иностранной разведки. Говорят, что он действовал не один», — пишет издание.

Само задержание, как утверждает Bild, произошло в четверг, а в пятницу судья окружного суда Бранденбурга вынес постановление об аресте подозреваемого.

Это не первый случай нападения на диппредставительства Израиля в ФРГ. В сентябре 2024 года полиция Мюнхена сообщила о крупной операции близ документационного центра истории национал-социализма и генконсульства Израиля, а также о задействовании вертолета. Позднее стало известно, что мужчина открыл огонь по посту полицейских в центре Мюнхена из длинноствольного оружия, а полиция ранила его ответным огнем, от полученных ран стрелок скончался. Позднее в МВД Баварии заявили о предотвращении теракта.