Россиянин готовил нападение на посольство Израиля в ФРГ, утверждает Bild

Это не первый случай нападения на диппредставительства Израиля в ФРГ. В сентябре 2024 года полиция Мюнхена сообщила о крупной операции близ документационного центра истории национал-социализма и генконсульства Израиля, а также о задействовании вертолета. Позднее стало известно, что мужчина открыл огонь по посту полицейских в центре Мюнхена из длинноствольного оружия, а полиция ранила его ответным огнем, от полученных ран стрелок скончался. Позднее в МВД Баварии заявили о предотвращении теракта.