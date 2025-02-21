В Петербурге аспирантка случайно устроила взрыв, совершая научное открытие

26-летняя аспирантка проводила опыты в учебном кабинете в рамках своей научной работы. Рядом был один из преподавателей, но он не пострадал. Врачи уже осмотрели пострадавшую, обработали ей раны на лице и шее, после чего отпустили домой, угрозы её жизни нет. Ректор заверил, что сотрудники института находятся на связи со студенткой и намерены установить точные причины инцидента.