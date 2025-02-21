Обломок ракеты Маска упал во двор к жителю Польши

Инцидент произошел 19 февраля. Адам Боруцки услышал грохот около своего дома. Когда мужчина вышел во двор, то увидел у забора предмет, похожий на топливный резервуар. Он обратился в полицию, сотрудники которой выяснили, что находка может быть деталью ракеты Falcon 9, созданной компанией SpaceX, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску.