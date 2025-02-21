Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одессе взорвали автомобиль военного прокурора

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры Украины был взорван накануне в Одессе. Об этом сообщила в пятницу в своем Telegram-канале Служба безопасности Украины.

Источник: РИА "Новости"

«Служба безопасности и национальная полиция по горячим следам задержали подозреваемого, который осуществил взрыв в центре Одессы 20 февраля», — говорится в тексте.

Уточняется, что мужчина «взорвал автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона». В результате ранения получил прохожий.

Задержанным оказался 18-летний житель Одессы, который заложил под машину самодельное взрывное устройство мощностью 300 г в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами. Подозреваемому предъявлено обвинение по статье о теракте, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуратура