В Одессе взорвали автомобиль военного прокурора

Задержанным оказался 18-летний житель Одессы, который заложил под машину самодельное взрывное устройство мощностью 300 г в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами. Подозреваемому предъявлено обвинение по статье о теракте, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.