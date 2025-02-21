В Одессе взорвали автомобиль военного прокурора

«Служба безопасности и национальная полиция по горячим следам задержали подозреваемого, который осуществил взрыв в центре Одессы 20 февраля», — говорится в тексте.
Уточняется, что мужчина «взорвал автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона». В результате ранения получил прохожий.
Задержанным оказался 18-летний житель Одессы, который заложил под машину самодельное взрывное устройство мощностью 300 г в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами. Подозреваемому предъявлено обвинение по статье о теракте, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.