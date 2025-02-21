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В Саратовской области три человека погибли в ДТП

САРАТОВ, 21 фев — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Лысогорском районе Саратовской области, в результате погибли три человека, включая двух детей, еще один человек пострадал, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Источник: © РИА Новости

ДТП произошло в 19.30 (18.30 мск) вблизи села Озерки.

«По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Volkswagen Touareg под управлением мужчины 1976 года рождения и автомобиля ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1989 года рождения. В результате ДТП водитель и два несовершеннолетних пассажира ВАЗ-2107 — девочка 2010 года рождения и мальчик 2013 года рождения — погибли. Пассажирка ВАЗ-2107 1992 года рождения доставлена в медицинское учреждение», — сказали журналистам в пресс-службе ГАИ.

Начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале уточнил, что пострадавшая госпитализирована.

Прокуратура региона в Telegram-канале отмечает, что по факту ДТП правоохранительные органы проводят процессуальную проверку, ход и результаты которой взяты ведомством на контроль.