В Саратовской области три человека погибли в ДТП

«По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Volkswagen Touareg под управлением мужчины 1976 года рождения и автомобиля ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1989 года рождения. В результате ДТП водитель и два несовершеннолетних пассажира ВАЗ-2107 — девочка 2010 года рождения и мальчик 2013 года рождения — погибли. Пассажирка ВАЗ-2107 1992 года рождения доставлена в медицинское учреждение», — сказали журналистам в пресс-службе ГАИ.