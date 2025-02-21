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В Берлине мужчина тяжело ранен у мемориала жертвам Холокоста

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Мужчина тяжело ранен в результате нападения с ножом у мемориала жертвам Холокоста в Берлине, сообщила полиция города в соцсети X.

Источник: © РИА Новости

«Около 6 вечера в районе стелл памятника убитым в Европе евреям в районе Митте неизвестный нанес тяжелые ранения мужчине. Раненый был доставлен в больницу. На месте происшествия работают спасатели, которые оказывают помощь нескольким людям, ставшим свидетелями инцидента. На месте преступления продолжаются следственные действия», — говорится в заявлении полиции Берлина.