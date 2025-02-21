Школьница провалилась в открытый люк возле дома в Петербурге

Инцидент произошел в пятницу днем, 21 февраля. Школьница гуляла вместе с мамой с собакой у дома на Славянской улице. В один момент женщина услышала крик дочери и повернулась. Вскоре она увидела, что та упала в люк с холодной водой, который оставили открытым. Женщине удалось вытащить ребенка. Они отправились домой, чтобы девочка согрелась в ванной. Юная петербурженка получила ушиб бедра и левого локтевого сустава. Кроме того, ее куртка была порвана и в грязи.