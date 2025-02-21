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Неизвестный напал на работника российского продуктового магазина и сломал ему нос

В Нижнем Новгороде неизвестный напал на сотрудника продуктового магазина и сломал ему нос. Об этом сообщает Гострудинспекция по региону.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел 14 февраля в сетевом продуктовом магазине, расположенном на бульваре Виктора Коноваленко. Неизвестный пришел в торговую точку и избил 46-летнего работника.

Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него переломы костей носа и стенок левой верхнечелюстной пазухи. Согласно заключению, травмы относятся к категории тяжелых.

При этом работодатель в установленный законом срок не направил извещение о несчастном случае на производстве — это является нарушением. Гострудинспекция начала расследование по факту случившегося, детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

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