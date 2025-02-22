RT: по делу о взрыве в «Алых парусах» задержаны танцор и парикмахер

«Грачья преподаёт спортивно-бальные танцы, а Арман ещё в Армении у него учился. Потом он тоже стал профессиональным танцором. Мы уверены, что они ни в чём не виноваты. Они оба танцоры, они и муравья не обидят», — рассказал RT брат Армана.