RT: по делу о взрыве в «Алых парусах» задержаны танцор и парикмахер

По имеющимся данным, это Арман П. и Грачья П. Они были задержаны почти две недели назад.
RT узнал, что оба задержанных родились в армянском Вагаршапате и много лет работали в России.
«Грачья преподаёт спортивно-бальные танцы, а Арман ещё в Армении у него учился. Потом он тоже стал профессиональным танцором. Мы уверены, что они ни в чём не виноваты. Они оба танцоры, они и муравья не обидят», — рассказал RT брат Армана.
По его словам, у Армана нет адвоката, а родственники не знают, за что его задержали. Мужчина утверждает, что Арман и Грачья знакомы с Паруйром М., которого следствие считает подрывником.
По предварительным данным, последние несколько лет Арман работал в подмосковных Химках парикмахером, а Грачья П. с начала 2000-х годов работал в Подмосковье как хореограф и преподаватель. При этом в посольство Армении информация о задержании граждан страны по делу о подрыве в ЖК не поступала.
Утром 3 февраля произошёл взрыв в холле ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы. Позже источник RT сообщил о гибели главы Федерации бокса ДНР и создателя батальона «АрБат» Армена Саркисяна. Он умер в больнице, не приходя в сознание.
4 февраля источник в правоохранительных органах сообщил RT, что взрыв, вероятно, устроил убийца-смертник. Его тело сильно обезображено.