Росгвардейцы вернули матери потерявшегося в Петербурге маленького мальчика

Инцидент произошел в Невском районе. Росгвардейцы во время патрулирования заметили одинокого плачущего мальчика на автобусной остановке, расположенной на улице Подвойского. Ребенок рассказал стражам порядка, что потерялся — он гулял на улице Джона Рида и решил поехать домой на автобусе, но пропустил нужную остановку. Поняв это, он испугался и покинул транспорт. Так он и оказался в незнакомом месте.