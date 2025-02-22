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Во Франции задержали подозреваемого в нападении с гранатой на бар

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Полиция Франции задержала подозреваемого в атаке с гранатой на бар в Гренобле, им оказался 17-летний подросток, передает агентство Франс Пресс.

Источник: AP 2024

«Семнадцатилетний подросток, задержанный в среду недалеко от Гренобля и взятый под стражу полицией, подозревается в совершении нападения с гранатой в баре этого города», — пишет агентство.

Отмечается, что изначально подозреваемого взяли под стражу в рамках другого дела, о покушении на убийство на почве наркоторговли.

По данным агентства, подозреваемый сам заявил о своей причастности к преступлению, однако затем отказался от своих показаний.

Тем не менее, французские силовики заявляют о наличии материальных доказательств причастности подозреваемого к нападению в баре.

Взрыв прогремел в баре-ресторане Aksehir во французском Гренобле 12 февраля. Радиостанция Ici сообщала, что причиной могла быть граната. По данным агентства Франс Пресс, пострадали 15 человек, шесть из которых получили тяжелые ранения.