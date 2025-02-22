Во Франции задержали подозреваемого в нападении с гранатой на бар

«Семнадцатилетний подросток, задержанный в среду недалеко от Гренобля и взятый под стражу полицией, подозревается в совершении нападения с гранатой в баре этого города», — пишет агентство.
Отмечается, что изначально подозреваемого взяли под стражу в рамках другого дела, о покушении на убийство на почве наркоторговли.
По данным агентства, подозреваемый сам заявил о своей причастности к преступлению, однако затем отказался от своих показаний.
Тем не менее, французские силовики заявляют о наличии материальных доказательств причастности подозреваемого к нападению в баре.
Взрыв прогремел в баре-ресторане Aksehir во французском Гренобле 12 февраля. Радиостанция Ici сообщала, что причиной могла быть граната. По данным агентства Франс Пресс, пострадали 15 человек, шесть из которых получили тяжелые ранения.